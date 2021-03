Develi’de “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kırmızı çizgi uygulaması kapsamında Develi'de de etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" vurgusu üzerine Develi Belediyesi ekipleri yaya geçitlerini kırmızıya boyadı. Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, Develi Müftüsü Emin Patan, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak ve öğrencilerin katıldığı farkındalık etkinliğinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ve 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' pankartları açıldı.

81 İL, 959 İlçenin tamamında aynı anda bu eylemin yapıldığını belirten Kaymakam Duru “Trafikte ve her yerde her şeyden önce can güvenliği gelir. Hakkari'den, Edirne'ye kadar 82 milyon insanımızın da buna riayet etmesini istiyoruz. " dedi.

Yapılan etkinliğin trafik adına önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirten Cabbar, “Kazaların hiç olmadığı bütün şoförlerin yayalara öncülük verdiği bir trafik akışı diliyorum” mesajı verdi.

