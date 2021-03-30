Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor 

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. 1.5 saate yakın süren antrenman çift kale maçla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-30 17:57:47



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