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KTO Başkanı Gülsoy: "Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi durumunda işten çıkarmalar hızla artar, yetişmiş elemanlarda işlerinden olabilirler" KTO Mart ayı Meclis Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımı ile gerçekleştirildi

İHA

KTO Başkanı Gülsoy: "Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi durumunda işten çıkarmalar hızla artar, yetişmiş elemanlarda işlerinden olabilirler" KTO Mart ayı Meclis Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımı ile gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 31 Mart'ta sona erecek olan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak, "Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi durumunda işten çıkarmalar hızla artar, yetişmiş elemanlarda işlerinden olabilirler" dedi.
KTO Mart ayı Meclis Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Hepiniz döviz, faiz ve enflasyonun ekonomik göstergeleri dengede tutan üç temel kriterden biri olduğunu hayatın içinden gelen insanlar olarak çok iyi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın ifadelerini bir kez daha tekrar ediyorum. Yüksek faizle hiçbir yere varamayız. Bu kadar yüksek faizle iş dünyası olarak nasıl yatırım ve üretim yapacağız. İstihdam nasıl artacağız. Finansa ihtiyaç duyan bir müteşebbis veya üyemiz finans maliyeti bu kadar yüksekken nasıl rekabet edebilecek. Bırakın rekabeti, nasıl ayakta kalacak? Döviz ve enflasyon ayağını topal etmeden faizleri düşürmemiz lazım. Enflasyonumuz da yüksek. Hükümet yetkilileri ve Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun tek haneli rakama inmesini planlıyor. İnşallah bu hedef şaşmaz. Güven ve istikrar çok önemli. Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin ardından piyasalarda yaşanan gelişmelerinin de biran önce stabil hale gelmesini umut ediyoruz. Güven ve istikrar sağlanarak piyasalara umut verici girişimlerde bulunulmalıdır. Bir başkan gitmiş, bir gelmiş; üstelik ilk kez de yaşanmayan böylesi bir değişiklik niye bu kadar önemli ki. Önümüzdeki günlerde dolar seyrine dönecektir. Biz ülkemize güveniyoruz. İş dünyası olarak üretimi destekleyici politikaların mutlaka desteklenmesini bekliyoruz. Özellikle elektrik ve doğalgaza gelen zamların maliyetleri ciddi manada artırdığını ve rekabet şansımızı zora soktuğunu belirtmek isterim" dedi.
31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneğiyle ilgili konuşan Gülsoy, "Kısa çalışma ödeneği 31 Mart’ta son buluyor. Firmalarımız normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine büyük ihtiyaç vardır. Teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin pandemi son buluncaya kadar devam etmesi fayda sağlayacaktır. İstihdamın korunmasında kritik öneme sahip bu ödeneğin kesilmesi durumunda işten çıkarmalar hızla artar, yetişmiş elemanlarda işlerinden olabilirler" şeklinde konuştu.
Toplantı, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'in tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum eşliğinde bilgiler vermesi ile devam etti.

"Aynı geminin içindeyiz. Beraber batarız, beraber çıkarız"
Ardından bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Burada ‘birlikte daha güçlüyüz’ yazıyor. Aynı geminin içindeyiz. Beraber batarız, beraber çıkarız. Öyleyse şehrimize iyi niyetle hizmet eden dostlarımızın zayıflığının veya eksikliğinin şehrimize yansıyacağını unutmamamız gerektiğini buradan paylaşmak istiyorum. Şehrimiz hep olumlu paylaşılsın, olumlu konuşulsun istiyorum. Çünkü hakikaten şehrimizin kıymetini bilmeliyiz. Şehrimiz gerçekten veliler şehridir. Bu açıdan emanete sahip çıkma duygusu içerisinde bizlerinde bu şehrimizi geleceğe taşımak amacıyla kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek daha iyi noktaya getirmemiz doğru olanıdır. Çünkü bir emanete sahip çıkma duygusu hepimizde vardır ve var olacaktır. Ben Kayseri’mizi şanslı iller arasında görüyorum. İyi niyetle herkes bir taş üzerine nasıl koyabilir kaygısı ile bir şey yapmış. Dışarıya gidince bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Şehircilikte ve belediyecilikte örnek gösterilen yegane şehirlerden biri Kayseri’dir. Bunu unutmayalım. Şehrimize sahip çıkıp ‘bu benim şehrim’ diyebilme duygusunu hepimiz içimizde taşımalıyız" ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç ayrıca, 2020 yılında yapılan çalışmalar ile 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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