Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)HES Kabo KayserisporDemir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı´yı darbettiği iddiasıyla Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz'ın tutuksuz olarak yargılandığı davada 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

Süper Lig´de geçen yıl 17 Ekim´de Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 80´inci dakikasında locada maç izleyen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı´nın kardeşi Ozan Gözbaşı ile yanındaki locada maç izleyen Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usanmaz, iddiaya göre Gözbaşı´nın bulunduğu locaya geçti. Burada yaşanan kavgada Ozan Gözbaşı, Kayserispor taraftarı Usanmaz tarafından darbedildi. Yaşanan arbede nedeniyle locada bulunan Berna Gözbaşı´nın kızı ise bayıldı.

YENİ SEZON FORMA TANITIM FİLMİNDE OYNAMIŞ

Öte yandan, Ozan Gözbaşı´nı darbeden Okan Usanmaz´ın takımın 20202021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenilirken, yaşanan olay sonrası Gözbaşı´nın şikayeti sonrası Usanmaz `yaralama´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu, hakkında Kayseri 3´üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 28 Aralık´ta görülen ilk duruşmasında Okan Usanmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına sanık Usanmaz ile mağdur Ozan Gözbaşı katılmadı. Mahkeme, 3 tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-03-30 19:52:27



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