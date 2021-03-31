TFFHGD Kayseri Şubesi’nde görev dağılımı yapıldı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri şubesinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul sonrasında göreve gelen Necati Selçuk Şahin başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Necati Selçuk Şahin başkanlığında oluşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi, ilk toplantısını dernek binasında yaptı. Yapılan ilk toplantının ardından görev dağılımı şu şekilde yapıldı; Başkan Necati Selçuk Şahin, Başkan Vekili Hacı Mehmet Ekmekyermez, Genel sekreter Ramazan Koca, Sayman Erkan Kırçıl ve üye Volkan Oğuz oldu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “ Dernek başkanımız derneğin yönetimsel olarak tüm fonksiyonlarında kurumsal ve vizyonel bakış açısını kendine şiar edinerek tüm hakem ve gözlemciler tarafından varlığının hissedileceği her anlamda şeffaf çalışılacağı, herkesi kucaklayıcı ve birleştirici olacağı sözlerini yineleyerek göreve başladık. Dernek için bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilir çalışmalarımıza destek ve katılımınızın onurlandıracağını ekleyerek sağlıklı mutlu günler dileriz” dedi.

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