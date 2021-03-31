Arı yetiştiricilerinden çiftçilere 'ilaçlama' uyarısı Arı yetiştiricisi Ahmet Selçuk Benli, "Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama arıların ölümüne neden oluyor"

2009 yılından beri arı yetiştiriciliği yapan Ahmet Selçuk Benli, bahar ayının gelmesi ile birlikte arıcılık sektöründe de hareketlenme olduğuna dikkat çekerek, çiftçilere çiçeklenme döneminde bitkilerde kimyasal ilaç kullanmamaları çağrısında bulundu. Benli, "Kullanılan ilaçlar arıların ölümüne neden oluyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl sonbahar mevsiminde yeterince yağış olmaması nedeniyle polen üretiminde düşüş yaşandığının altını çizen 12 yıllık arı yetiştiricisi Ahmet Selçuk Benli, polen düşüşünün arılarda nüfus kayıplarına yol açtığını söyledi.

Bahar ayında hava sıcaklıklarının soğuk seyretmesinin arıları etkilediğini söyleyen Benli, "Ama gidişat sevindirici. Şu anda arı üreticilerimiz Kayseri genelinde mevsim gidişatından memnun, havaların ısınması ile arılar daha da canlanacaktır. Kayseri’de havaların soğuması nedeniyle arılarda stok sorunu oluşmaya başladı. Daha şerbetleme besleme başlamamasına rağmen ellerinde bulunan ballı çıtaları arılara vermeleri ve arıları sıkıştırmaları, arı üreticilerinin menfaatlerine olacaktır" ifadesinde bulundu.

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte tarımda da canlanma olduğuna dikkat çeken Benli, "Akdeniz kıyısında tarım ilaçlarından dolayı arılarda büyük ölümler görülüyor. Kayseri’de çiçeklenme yeni yeni başlamakta. Çiftçilerimiz çiçeklenme döneminde lütfen kimyasal tarım ilaçları kullanmasınlar. Bunlar arılar için zehir konumunda oluyor. Arı direk çiçek ile temas halinde olduğu için arıları öldürüyor. Bu nedenle Akdeniz bölgesinde yapılan ilaçlamalar nedeniyle arı ölümleri çok oluyor. İnşallah bizim burada olmaz. İnşallah güzel bir sezon olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri'de üretilen balın özellikleri ile ilgili de bilgi veren Benli şunları söyledi:

"Kayseri balı, genellikle kekik ve keven bitkisi ağırlıklı özellikli ve çok yüksek kaliteli ballar. Akdeniz ve Ege bölgesinde bal üreticileri de bu özelliklerden dolayı Mayıs ve Haziran döneminde Kayseri’ye gelirler. Balımız çok kaliteli, dürüst üretim yapan tüm arıcılar bunun da farkındadırlar"

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