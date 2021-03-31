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Hem tedavi ediyor hem flüt çalara moral veriyor 

DHA

Hem tedavi ediyor hem flüt çalara moral veriyor 


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde Çocuk Palyatif Bakım Ünitesinde görevli 13 yıllık Uzman Doktor Adem Dursun (38), çocukları hem tedavi ediyor hem de yan flüt çalarak moral veriyor. Dursun, "Bizim amacımız çocuklarımızın geriye kalan ömürlerini kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Ben elimden geldiğince flüt çalıyorum. Sevgi, her çocuğun koşulsuz hakkıdır" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 3 yıl önce kurulan Çocuk Palyatif Merkezi'nde, 3 doktor ve 9 hemşire görev yapıyor. Serviste, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) başta olmak üzere Serebral Palsi (SP) ve kronik hastalığı bulunan çocuklar tedavi görüyor. Çocukların tüm kişisel bakımları, yardımcı bakım elemanları ve hemşireler tarafından yapılıyor. Serviste görevli hemşireler çocuklarla oyunlar oynayıp boyama yaparken, çocuk yoğun bakım servisinde görevli Uzman Dr. Adem Dursun ise, tedavi ettiği çocuklara yan flüt çalarak moral veriyor.
'ANNELERİ YANLARINDA KALIYOR'
Doktor Dursun, çocuk palyatif ünitelerinin yeni açılmaya başladığını söyleyerek, "Kronik hastalığa sahip çocuklarımız burada tedavi görüyor. Bu tip hastalar yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyordu. Bu çocukların hastalıkları ilerleyerek gidiyor ve solunum cihazına ihtiyaç duyuyorlar. Aileler ve hastalar için uygun ortam oluşmayınca talep üzerine çocuk palyatif ünitesinin açılması uygun görüldü. Ünitemizde solunum cihazından ayrılamayan çocuklar, ev şartlarında anneleri yanında kalacak şekilde 5 yıldızlı otel konforunda tedavi ediliyor" diye konuştu.
'SEVGİ, HER ÇOCUĞUN KOŞULSUZ HAKKIDIR'
Doktor Dursun, çocuk palyatif servisine manevi açıdan çok önem verdiklerini belirterek, "Profesyonel hemşireler tarafından bakılan çocuklarımız ile aramızda güçlü bir bağ var. Hafta sonu vizite geldiğim zaman çocuklarımızın huzurlu ve sessiz ortamda olmaları beni çok mutlu ediyor. Anne ve babası yanındayken çocuk hiçbir tepki vermezken doktor ya da hemşireleri görünce çocuk mutlulukla ona atılıyor. Bunlar kronik hastalığı olan çocuklar. Hiçbiri bu hastalığı kendi seçmedi. Bizim amacımız, çocuklarımızın geriye kalan ömürlerini kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Bunun için hemşire arkadaşlarımız çocuklarla kitap okuyor, boyamaya yapıyor. Ben elimden geldiğince flüt çalıyorum. Sevgi, her çocuğun koşulsuz hakkıdır. Biz de çocuklarımıza hak ettikleri sevgiyi elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-31 12:11:26

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