Özel eller Etwinning projesi ile Kayseri yağlaması yapmayı öğrendi

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Özel eğitimde yiyecek ve içecek hizmetleri alanında mesleki eğitim alan öğrenciler, uzaktan eğitimde bir araya gelerek Kayseri yağlaması yapmayı öğrendi.

Özel Eller Yöresel Lezzetler Etwinning projesi uygulaması Kayseri’de başladı. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu’nun Kayseri yağlaması yaptığı etkinliğe, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Kütahya Özel Eğitim Meslek Okulu, Isparta Özel Eğitim Meslek Okulu, Erzurum Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu, Muğla Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Ataşehir Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri katıldı.

Sanal ortamda gerçekleştirilen projede öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, pandemi sürecinde sanal ortamda öğrencilerin bir araya gelebilmesi, yöresel lezzetlerin tanıtılması, öğrencilere sorumluluk bilincinin kazandırılması, teknolojik iletişim araçlarının kullanılması konusunda deneyim kazandırılması, farklı yöresel lezzetlerin öğrenciler tarafından öğrenilmesi amaçlandı.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya’nın da katıldığı projede, öğrenciler sanal ortamda Kayseri yağlamasını yapmayı öğrendi.

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