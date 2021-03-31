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Kayserispor-Göztepe maçını Burak Şeker yönetecek

İHA

Kayserispor-Göztepe maçını Burak Şeker yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Ligin 32.haftasında 03 Nisan Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçında Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel, ve Serkan Ok, Maçın 4.Hakemi Mustafa İlker Coşkun yapacak.

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