Talasgücü Belediyespor göz doldurdu

Talasgücü Belediyespor, 10 gün süren Antalya kampında 5 hazırlık maçı oynadı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek. 1.etap çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren ve ardından 2.etap kampı için Antalya’da hazırlıklarını sürdüren SarıLacivertli takım kampta oynadığı 5 hazırlık maçından 4’ünü kazanırken 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Talasgücü Belediyespor oynadığı 5 maçta 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Yeni sezon oynadığı hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar ile lig öncesi göz dolduran Talasgücü Belediyespor’da keyifler yerinde. Talasgücü Belediyespor’un hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde;
Talasgücü Belediyespor 10 Ünyespor 1957 Spor
Talasgücü Belediyespor 31 Kepez Belediyespor
Talasgücü Belediyespor 20 Aydın Efelerspor
Talasgücü Belediyespor 20 Alibeyköyspor
Talasgücü Belediyespor 00 Orduspor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.