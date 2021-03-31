Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman çift kale maçla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-31 15:27:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.