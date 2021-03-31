Pedro Henrique takıma katıldı

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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, takıma katılarak çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 32.haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün gerçekleşen antrenmana Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique katıldı. Tedavisi için Portekiz’de bulunan başarılı oyuncusu tedavisinin ardından bugün Kayseri’ye gelerek takıma katılarak çalışmalarına başladı. Pedro, Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe maçında ilk on birde başlaması bekleniyor.

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