Tomarza’da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

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Tomarza Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşKur İl Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Hayvan Yetiştiriciliği Sağlığı Alanında düzenlenen, 104 saatlik ‘Sürü Yönetimi Elemanı' kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan 50 kursiyere sertifikaları da Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından törenle verildi.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi, Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İşKur destekli açılan Sürü Yönetim Elemanı Kursuna geçtiğimiz günlerde kayıt olan 50 Tomarzalı vatandaş, 104 saatlik kursu başarı ile tamamladı. Tomarza Kanın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle Sürü Yönetim Elemanı Kursuna katılan 50 kursiyerin sertifikaları verildi.

Düzenlenen programa katılan Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Alkan ve kursiyerler katıldı. Düzenlenen programla kursiyerler sertifikalarını aldı.

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