Kayseri ASKF Başkanı belli oldu Genel Kurulu Mehmet Yücel kazandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel kurulu gerçekleştirildi. Yeni Başkan Mehmet Yücel oldu.

Kayseri ASKF 17. Genel Kurul toplantısı yapıldı. Kayseri Kadir Has Kongre merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına 398 delegeden 346’sı iştirak etti. Mevcut Başkan Musa Soykarcı ile yeni aday Mehmet Yücel arasında geçen başkanlık yarışında delegeler oylarını kullandı.

Ali Üstünel’in divan başkanlığı yaptığı genel kurulda Musa Soykarcı 155 oy alırken Mehmet Yücel 219 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kuruldan Başkan olarak çıkan Mehmet Yücel’in yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Mehmet Yücel (Başkan) Mutlu Önal, Adil Özhan, Ahmet Duman, Ali Selimoğlu, Bekir Erdem, Erdem Gönültaş, Eşref Turgut, Halit Aysu, Halil Demir, İsmail Okumuş, Mahmut Selçuk, Mehmet Oğuz, Murat Akgöz, Osman Yıldırım, Serdar Gökhan Esen, Üzeyir Ulu, Sinan Koçyiğit, Yunus Özer (yönetim kurulu asil) Ahmet Adıbelli, Ahmet Keskin, Ahmet Behiç Salt, Ali Turaç, Bülent Mağara, Cuma Kabukçı, Ömer Faruk Bebek, Ömer Aka, Önder Zopoğlu, Turan Kara, Yakup Yılmaz (yönetim kurulu yedek) İsmail Aydoğan, Fehmi Ocak, Osman Bahadır Kökoğlu (denetim kurulu asil) Şirvan Çeçen, Küçük İbrahim Sungur, Salih Külahçıoğlu (denetim kurulu yedek) Hacı Yusuf Şahin, Ahmet Mühenk, Yaşar Kurt, Mustafa Usta, Faruk Hasetci, Ertuğrul Dilbaz (onur kurulu) Mutlu Önal, Adil Özkan, Yusuf Fidan, Ali Fidan, Ahmet Akçeşme, Ali Kabak, Mehmet Yücel, Osman Bahadır Kökoğlu, Nurdoğan Sungur, Halit Kurt, Murat Bozdemir, Mustafa Bodak, Ümmet Ekici (Üst kurul delegeleri)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.