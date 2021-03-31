Kayseri’de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir şahıs Y.A. ve I.A’yı sopayla darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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