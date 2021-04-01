Kayseri´de 2 gündür kayıp olan kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Develi ilçesinde 2 gündür kayıp olduğu öğrenilen Emrah Balkaş´ın (29) cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen Balkaş´ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, cinayeti işlediği iddia edilen Eyüp Y.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Develi ilçesinde yaşayan Emrah Balkaş´tan 2 gündür haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne başvurdu. İhbarın ardından polis ekipleri, Balkaş´ın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş´ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Yapılan çalışma sırasında Balkaş´ın Abdulbaki Mahallesi´ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. İhbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Emrah Balkaş´ı toprağa gömülü halde buldu.

Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen Balkaş´ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cinayeti Eyüp Y.´nin işlediği belirlendi. Firari cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-04-01 00:43:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.