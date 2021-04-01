Kayseri´de 2 gündür kayıp olan kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Develi ilçesinde 2 gündür kayıp olduğu öğrenilen Emrah Balkaş´ın (29) cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen Balkaş´ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, cinayeti işlediği iddia edilen Eyüp Y.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Develi ilçesinde yaşayan Emrah Balkaş´tan 2 gündür haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne başvurdu. İhbarın ardından polis ekipleri, Balkaş´ın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş´ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Yapılan çalışma sırasında Balkaş´ın Abdulbaki Mahallesi´ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. İhbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Emrah Balkaş´ı toprağa gömülü halde buldu.
Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen Balkaş´ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cinayeti Eyüp Y.´nin işlediği belirlendi. Firari cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-04-01 00:43:47
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