Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Milli ara çok iyi geldi"

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Gözbaşı, son iki hafta öncesine kadar alınan puanlarla düşme hattının üzerinde tutunduklarını hatırlatarak, puansız kapatılan Galatasaray ve Karagümrük maçlarıyla morallerinin bozulduğunu dile getirdi.

Bu arada teknik yönetimin başına deneyimli isim Hamza Hamzaoğlu'nu getirdiklerini belirten Gözbaşı, "Hocamız Hamzaoğlu önderliğinde antrenmanlarımız oldukça verimli geçiyor. Milli ara çok iyi geldi. Takım içindeki eksiklerimiz hızla gideriliyor. Herhangi maddi sıkıntımız yok. Kadro zenginliği diğer birçok takıma göre çok daha iyi olan, maddi sorunları bulunmayan, ödemeleri yapılan, kaliteli futbolculardan kurulu takımımız Göztepe maçı ile inşallah tekrar çıkışa geçecek. Buna inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı, gelecek yılların çok güçlü Kayserispor'u için altyapıya da büyük önem verdiklerini, yatırımlarının karşılığını kent olarak büyük coşkular yaşayarak alacaklarını kaydetti.

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