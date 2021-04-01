KAYMEK’ten sıradışı bir sergi daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYMEK’ten sıradışı bir sergi daha

İHA

KAYMEK’ten sıradışı bir sergi daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından hazırlıkları tamamlanma aşamasında olan ve yüzde 90 atık malzemelerden yapılan Kerem ile Aslı’nın hikâyesinin minyatürle anlatılacağı sergiyi inceledi. Büyükkılıç, ayrıca KAYMEK canlı yayınına çat kapı ziyarette bulundu.
Farklı branşlardaki sergilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan KAYMEK A.Ş.’nin ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı’ isimli minyatür sergisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi’nde sergi çalışmalarını Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile yerinde inceledi. Sergi hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler veren KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan, “Kerem ile Aslı, 16. yüzyılda İran’da bir şahın oğlu olan Kerem, şahın hazinedarı olan keşişin kızı Aslı isimli çocuklarının yaşadığı bir sevda öyküsüdür. O taraflardan bu taraflara büyük bir yol kat ederek Kayseri’ye kadar ulaşan bir sevdayı KAYMEK eğitmenlerimiz tarafından minyatür şeklinde anlatmaya çalıştık” diye konuştu.
Minyatürler, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılırken, Büyükkılıç, bir ağaç dalına asılan Kerem’in Aslı’ya yazdığı şiirlerden bazılarını da seslendirdi.
‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı’ isimli minyatür sergi, önümüzdeki günlerde tarihi bir mekânda canlı anlatımla Kayserililerle buluşacak. KAYMEK A.Ş. geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak sergi faaliyetlerini sanal dünyaya taşımıştı. KAYMEK tarafından hazırlanan ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ isimli canlı anlatımlı sanal sergi, Türkiye’de bir ilk olmuştu.
Başkan Büyükkılıç, sergi gezisinin ardından KAYMEK tarafından tüm vatandaşlar için online düzenlenen ‘Evde Kalalım KAYMEK ile Sanat Yapalım’ sloganı ile yayın hayatını sürdüren KAYMEK canlı yayınına çat kapı ziyarette bulundu.
Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği canlı yayına sürpriz yaparak katılan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “KAYMEK, canlı yayınlarda 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. KAYMEK’imizin gerek yetkililerine, gerek öğrencilerine, gerekse de öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler mazerete sığınan değil, mazeretlere rağmen üreten bir yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim de bunlardan bir tanesidir. Hem evlerinde öğrencilerimize yardımcı olup, eğitmek hem de zamanlarını değerlendirmesini sağlamak açısından önemli bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz” diye konuştu.
Büyükkılıç, KAYMEK’in zoru başardığını belirterek, “Mazeret üretmek kolay olanıdır, çözüm üretmek zor olanıdır, siz zoru başarmışsınız, tebrik ediyorum. İnşallah bugünler geçecek, yüz yüze eğitimle her yaş grubumuzdaki hemşerilerimizi KAYMEK’imizde eğitmeye devam edeceğiz. Kendimizi yenileceğiz, anlayışımızı yenileyeceğiz, zamanımızı iyi değerlendireceğiz, başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'
YEREL HABERLER 'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Milli ara çok iyi geldi"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Milli ara çok iyi ...
Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu Bir yılda kütüphaneden 109 kitap okuyan Fahri Oğuz Alakuş, “Kitap okuma alışkanlığını öğrencilerime de aşılamaya çalışıyorum”
YEREL HABERLER Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap ...
Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi
YEREL HABERLER Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi
Kayseri´de 2 gündür kayıp olan kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayseri´de 2 gündür kayıp olan kişinin toprağa gömülü ...
Kayseri’de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayseri’de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
Kayseri’de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri ASKF Başkanı belli oldu Genel Kurulu Mehmet Yücel kazandı
YEREL HABERLER Kayseri ASKF Başkanı belli oldu Genel Kurulu Mehmet ...
Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapılacak
YEREL HABERLER Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde çevre ...
Kabakcı: "Gençler daha güzel ortamda daha verimli zaman geçirecek"
YEREL HABERLER Kabakcı: "Gençler daha güzel ortamda daha verimli ...
Tomarza’da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Tomarza’da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan ...
Pedro Henrique takıma katıldı
YEREL HABERLER Pedro Henrique takıma katıldı
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya
YEREL HABERLER Yeşilhisarlı 3 halterciden il genelinde 3 madalya
Melikgazi Belediyesi’nden bahar fırsatı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi’nden bahar fırsatı
Kızı ve yeğenlerine cinsel istismardan yargılanan sanığa 55 yıl hapis
YEREL HABERLER Kızı ve yeğenlerine cinsel istismardan yargılanan ...
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın ...
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın ...
Talas’a bir kütüphane daha geliyor
YEREL HABERLER Talas’a bir kütüphane daha geliyor
'İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı'
YEREL HABERLER 'İngiliz mutantı yüzde 35 daha bulaştırıcı'
OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda tamamlayacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda tamamlayacak
Talasgücü Belediyespor göz doldurdu
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor göz doldurdu
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını değerlendiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çökertme baca ile yağmur ve kar sularını ...