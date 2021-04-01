KAYMEK’ten sıradışı bir sergi daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından hazırlıkları tamamlanma aşamasında olan ve yüzde 90 atık malzemelerden yapılan Kerem ile Aslı’nın hikâyesinin minyatürle anlatılacağı sergiyi inceledi. Büyükkılıç, ayrıca KAYMEK canlı yayınına çat kapı ziyarette bulundu.

Farklı branşlardaki sergilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan KAYMEK A.Ş.’nin ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı’ isimli minyatür sergisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi’nde sergi çalışmalarını Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile yerinde inceledi. Sergi hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler veren KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan, “Kerem ile Aslı, 16. yüzyılda İran’da bir şahın oğlu olan Kerem, şahın hazinedarı olan keşişin kızı Aslı isimli çocuklarının yaşadığı bir sevda öyküsüdür. O taraflardan bu taraflara büyük bir yol kat ederek Kayseri’ye kadar ulaşan bir sevdayı KAYMEK eğitmenlerimiz tarafından minyatür şeklinde anlatmaya çalıştık” diye konuştu.

Minyatürler, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılırken, Büyükkılıç, bir ağaç dalına asılan Kerem’in Aslı’ya yazdığı şiirlerden bazılarını da seslendirdi.

‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı’ isimli minyatür sergi, önümüzdeki günlerde tarihi bir mekânda canlı anlatımla Kayserililerle buluşacak. KAYMEK A.Ş. geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak sergi faaliyetlerini sanal dünyaya taşımıştı. KAYMEK tarafından hazırlanan ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ isimli canlı anlatımlı sanal sergi, Türkiye’de bir ilk olmuştu.

Başkan Büyükkılıç, sergi gezisinin ardından KAYMEK tarafından tüm vatandaşlar için online düzenlenen ‘Evde Kalalım KAYMEK ile Sanat Yapalım’ sloganı ile yayın hayatını sürdüren KAYMEK canlı yayınına çat kapı ziyarette bulundu.

Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği canlı yayına sürpriz yaparak katılan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “KAYMEK, canlı yayınlarda 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. KAYMEK’imizin gerek yetkililerine, gerek öğrencilerine, gerekse de öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler mazerete sığınan değil, mazeretlere rağmen üreten bir yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim de bunlardan bir tanesidir. Hem evlerinde öğrencilerimize yardımcı olup, eğitmek hem de zamanlarını değerlendirmesini sağlamak açısından önemli bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, KAYMEK’in zoru başardığını belirterek, “Mazeret üretmek kolay olanıdır, çözüm üretmek zor olanıdır, siz zoru başarmışsınız, tebrik ediyorum. İnşallah bugünler geçecek, yüz yüze eğitimle her yaş grubumuzdaki hemşerilerimizi KAYMEK’imizde eğitmeye devam edeceğiz. Kendimizi yenileceğiz, anlayışımızı yenileyeceğiz, zamanımızı iyi değerlendireceğiz, başarılar diliyorum” dedi.

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