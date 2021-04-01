Halter Büyükler Şampiyonası'na Kayseri'den 3 Sporcu Katılacak

Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsilen Kayseri'den 3 sporcu katılacak.

3 11 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada Halter Milli takımından 10 erkek 10 bayan olmak üzere toplamda 20 sporcu şampiyonluk için mücadele edecek. Şampiyonada Kayseri'yi temsilen milli sporculardan Muammer Şahin 55kg, Muhammet Akkaya 55kg ve Melisa Güneş 45kg’da altın madalya için mücadele edecek.

Rusya’da düzenlenecek olan şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Avrupa Şampiyonasında sporcularımızın İlimizi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine, Ay Yıldızlı Bayrağımızı 1.lik kürsüsünde dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa Ülkelerine dinleteceğine yürekten inanıyorum” dedi.

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