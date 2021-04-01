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Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç’ı ziyarete motosikletiyle geldi

İHA

Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç’ı ziyarete motosikletiyle geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’i makamında ağırladı. 'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' programı için Kayseri’ye gelen Tüzmen, Başkan Büyükkılıç’ı ziyarete tutkunu olduğu motosikletiyle geldi. Büyükkılıç, “Cumhuriyet Meydanı’nda etrafınıza baktığınızda Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini görürsünüz. Meydan sizin, Kayseri sizin” dedi.
59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Kürşat Tüzmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen ve Büyükşehir Belediyesi’ne motosikletiyle gelen Tüzmen’i Başkanlık girişinde Büyükkılıç karşıladı.
Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sizleri Kayseri’de görmekten keyif alıyoruz. Müsteşarlığınız ve bakanlık döneminizden beri sizleri takip ediyor, biliyoruz. Avusturya’ya birlikte bir seyahatimiz söz konusu, oradaki milli ve yerli duruşunuzu çok iyi hatırlıyoruz” dedi.

Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, 6 bin yıllık ticari geçmişi olan, bir bakıma ticaretin de genlerine işlemiş olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:
“Çok şükür, hep güzelliklerle anılıyoruz, Kayseri’de değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın getirisiyle kültürel, gastronomi, turizm başta olmak üzere her alanda bir zenginlik oluşmuş. Kayseri’miz makarrı evliya, makarrı ulema yani veliler ve alimler şehridir. 4 üniversitemiz, 75 bin civarında öğrencimiz var, son süreçte yeni fakültelerimiz eklendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere sahip çıkma duygusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı’nda etrafınıza baktığınızda Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini görürsünüz. Medeniyetler, hoşgörü şehri ve güvenli şehir Kayseri ifadelerini rahatlıkla kullanacağınıza inanıyorum. Kayseri’miz, Mimar Sinan’ın, Seyyid Burhanettin’in, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan’ın şehridir. Her zaman milli duruşu ile gönüllere yer etmişizdir. Meydan sizin diyoruz. Siz enerjiksiniz, Kayseri sizin, her zaman misafir de ederiz, her bölgesini rahatlıkla gezersiniz ama her bir bölgesi ayrı güzeldir. Yöresel ürünlerimiz var, halılarımız var.”

'Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim' adlı programda gelenek görenekleri, halk oyunlarını, şarkıları, türküleri, yöresel lezzetleri ve insan hikayelerini anlatmak için Kayseri’ye gelen Tüzmen, “Değerli başkanım sizleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduk. Sizin misafirperverliğinizi zaten tüm Türkiye bilir, çok teşekkür ediyoruz. Kayseri’de her tarafa yetişmemiz lazım. Buradaki gastronomi kısmı, kültür, sanat, binlerce yıllık tarihi yerinde görmeye çalışacağız. Erciyes’te kayak da yapacağız, arkadaşlar sizin ekiple güzel çalışmalar yaptılar” şeklinde konuştu.
Tüzmen, Kayseri’nin genlerinde ticaret olduğunu ifade ederek, “Bununla beraber Kayseri ilk organize sanayiyi devlet planlama teşkilatından önce başlatmış bir şehirdir. Şimdi Kayseri Serbest Bölgesi de almış başını yürümüş. Önümüzdeki dönemde Kayseri’yi çok yüksek bir teknoloji şehri olarak da görüyorum” dedi.
Büyükkılıç, Tüzmen’e KAYMEK kursiyerlerinin yaptığı el emeği göz nuru, el dokuması yün halı hediye etti. Ziyarette Tüzmen’e, 6 bin yıllık tarihi ve ticari geçmişi ve doğa güzellikleriyle kadim kent Kayseri’nin tanıtım videosu izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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