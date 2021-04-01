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‘Suyun Değeri’ yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

İHA

‘Suyun Değeri’ yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında Devlet Su İşleri(DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Suyun Değeri’ konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
22 Mart dünya Su Günü nedeniyle DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile öğrenci ve velilerinin katıldığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Bölge Müdürü Okan Bal’ın yaptığı konuşma sonrasında, dereceye giren öğrencilerin kompozisyonları okundu ve ardından öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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