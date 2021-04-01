Başkan Büyükkılıç Kayserispor’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Kayserispor’da

İHA

Başkan Büyükkılıç Kayserispor’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HES Kablo Kayserispor’u ziyaret ederek, yönetime, teknik heyete ve futbolculara Göztepe maçında başarılar diledi. Büyükkılıç, “Kayserispor bizim için önemlidir. Bir markadır” dedi. Futbolcularla da bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, tek tek selamlaşarak ‘oyuncu lazım mı?’ diye şakalaştı.
Geçtiğimiz hafta sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Hazma Hamzaoğlu ve teknik heyetinin kendisini ziyaret etmesinin ardından iadei ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı, tesislerde HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, Göztepe maçında Hamzaoğlu’nun tecrübesi ile Kayseri’ye yakışan bir sonuç alınacağına inandığını belirterek, “Malumunuz hocam bize ziyarete geldi. Muhabbet ortamında gerekli görüşmeleri yaptık. Sonrasında iadei ziyaret gerekiyordu. Daha fazla gecikmeden böyle bir yaklaşımda bulanalım dedik. Aynı zamanda Göztepe maçı öncesinde de moral verelim istedik. İnanıyorum ki, hocamızın tecrübesi ile başkanımızın her zamanki fedakârlığıyla Kayseri’mize yakışan bir sonucun elde edilecektir. Bu güzel günlerde biz dua ediyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyoruz” diye konuştu.
Açıklamasında ‘Kayserispor bizim için önemlidir. Bir markadır’ diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu markayı daha yukarılara taşımak için gayret eden Berna Hanım’ın fedakârca yaptığı çalışmalardan, katkılardan ve desteklerden dolayı kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. ‘Allah utandırmasın’ diye Kayseri’mizin güzel bir tabiri var. İnşallah besmeleyi çekip, yolumuza devam edeceğiz, inşallah daha sonraki süreçlerde daha güzel işler yapılacağına inanıyorum. Hem tecrübenizle, hem kapasitenizle, sağ olun var olun.”
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza kendim ve yönetim kurulu adına ‘hoş geldiniz’ diyorum. Bu tür ziyaretler hem geçmiş, hem de mevcut durumla ilgili yaşadığımız sıkıntılarda bize büyük moral veriyor. Bildiğiniz gibi bu sene birkaç şansızlık yaşadık. Genel Türkiye’de yaşanan sorunlardı. Hamza Hoca’mızda güzel bir milli ara yaşandı. Basın açıklamasında bunu söylemiştim. Takımdaki pozitif havayı kulübe geldiğimizde hissediyoruz. Bu anlamda kendisine buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü’nü ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, antrenmanı da bir süre takip eden Başkan Büyükkılıç, futbolcularla da bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, futbolcularla tek tek selamlaşarak ‘oyuncu lazım mı?’ diye şaka yaparak futbolculara hitaben şöyle konuştu:
“Çok değerli başkanım, kıymetli hocam, değerli oyuncu dostlarımız, canlarımız, şehrimiz temsil eden kardeşlerimiz. Biz tabi ki sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Sizleri başarılı olarak görmek istiyoruz. Çünkü sizin başarınız sizinle kalmayacak bu şehre yansıyacak. Ailenize yansıyacak. Şanslı bir kulüpte oynuyorsunuz. Böyle bir başkanınız, yükümlülüklerini hiçbir zaman ihmal etmeyen bir yaklaşım içerisinde, şehrimizin olumlu olarak temsil edilmesi ve anılması için gayret gösteren bir başkanımız söz konusu. Hamza hocam da zaten kendisini kanıtlamış, hepimizin sevdiği, güvendiği kişiliği, yapısı ve tabi ki bu alandaki yetkinliğiyle bilinen isim. Sizler zaten bu alan içerisinde her biriniz birer değersiniz ve bu değeri ortaya çıkartmakta oyun mantığı içerisinde birlikte olup bunu sağlayacak kapasitedesiniz. Hepinizin alnından öpüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah Cumartesi günü maçta bulunacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Gönlümüz de dualarımız da sizinle. Biz sizleri seviyoruz. Her birinize, şehrimiz adına, ülkemiz adına, bu sektörü bilen, yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımız adına teşekkür ediyoruz.”
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü, İzmir temsilcisi Göztepe’yi Kadir Has Stadı’nda konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciyes'te engelliler kayak yaptı
YEREL HABERLER Erciyes'te engelliler kayak yaptı
Amatörde Mutlu Önal coşkusu
YEREL HABERLER Amatörde Mutlu Önal coşkusu
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak Mobilya ve iç Mekan Tasarımı öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak Mobilya ve iç ...
‘Suyun Değeri’ yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER ‘Suyun Değeri’ yarışmasında dereceye girenlere ...
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Milli ara çok iyi geldi
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Milli ara çok iyi geldi
Talas’ta ihtiyaç sahiplerine 1 ay değil 1 yıl yardım
YEREL HABERLER Talas’ta ihtiyaç sahiplerine 1 ay değil 1 yıl yardım
Göğsünden vurularak ölen kadının erkek arkadaşı beraat etti
YEREL HABERLER Göğsünden vurularak ölen kadının erkek arkadaşı ...
Böyle olur antrenörün düğünü Yeşil sahada dünya evine girdi
YEREL HABERLER Böyle olur antrenörün düğünü Yeşil sahada dünya evine ...
Erciyes'te engelliler kayak yaptı
YEREL HABERLER Erciyes'te engelliler kayak yaptı
MHP Talas Kadın Kolları’ndan ‘Paylaşarak kazanacağız’ projesi
YEREL HABERLER MHP Talas Kadın Kolları’ndan ‘Paylaşarak kazanacağız’ ...
Başkan Özdoğan: “Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz ...
Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç’ı ziyarete motosikletiyle geldi
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunu Kürşat Tüzmen Başkan Büyükkılıç’ı ...
Halter Büyükler Şampiyonası'na Kayseri'den 3 Sporcu Katılacak
YEREL HABERLER Halter Büyükler Şampiyonası'na Kayseri'den 3 Sporcu ...
Engeller Erciyes'te 10'uncu kez aşıldı
YEREL HABERLER Engeller Erciyes'te 10'uncu kez aşıldı
Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor
YEREL HABERLER Model Uçak Çalışmalarına İlgi Artıyor
Başkan Yalçın yine takipçilerinin karşısındaydı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın yine takipçilerinin karşısındaydı
Baca yangınını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Baca yangınını itfaiye söndürdü
'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'
YEREL HABERLER 'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'
'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'
YEREL HABERLER 'Hareketsizlik ruhen de hastalık yapıyor'
Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Encümen kararları çalışma ve yatırıma hız veriyor"
YEREL HABERLER Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Encümen kararları ...
KAYMEK’ten sıradışı bir sergi daha
YEREL HABERLER KAYMEK’ten sıradışı bir sergi daha
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Milli ara çok iyi geldi"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Milli ara çok iyi ...
Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu Bir yılda kütüphaneden 109 kitap okuyan Fahri Oğuz Alakuş, “Kitap okuma alışkanlığını öğrencilerime de aşılamaya çalışıyorum”
YEREL HABERLER Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap ...
Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi
YEREL HABERLER Salgın en çok perakende sektörünü etkiledi