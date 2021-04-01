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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar'dan çocuklara özel mini park

İHA

Başkan Çolakbayrakdar'dan çocuklara özel mini park

Daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, bu sefer de 36 yaş aralığı çocuklara yönelik mini park yaptı. Hızla büyüyen ve gelişen Kocasinan’ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu çocuklarımıza hissettirmek istiyoruz.” dedi.
Yeni ve farklı parkların Kocasinan’a ve Kayseri’ye ayrı bir güzellik kattığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, mevsim itibariyle park ve yeşil alan çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayarak “Kocasinan da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu çocuklarımıza hissettirmek istiyoruz. Yeni çalışmalarla çocukların keyifli vakit geçirmelerini ve daha da sosyalleşmesine katkı sağlıyoruz. Çünkü parklar çocukların vazgeçilmez mekanları arasında yer almaktadır. Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan parklarımızı, daha da güzelleştirmek ve gönül rahatlığıyla kullanılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hijyenik hale getirdiğimiz parklarda yeni bir çalışmamızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeni uygulamamızla çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Parkımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun. Yeni Kocasinan'a yakışır çevre düzenlemeleri ve parkları ile birlikte hemşehrilerimize daha güzel mekanlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Pandemi tedbirleri kapsamında çocuklara verilen 4 saatlik izinle parklarda keyifli vakit geçiren çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Mini basketbol sahası, mini futbol sahası, çocuk oturma bankı, mini piknik alanı, mini çöp kovası ve mini oyun grubu gibi donatılarının olduğu parkı Mevlana Mahallesi’ne kazandıran Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu uygulamayı daha farklı donatılarla parklarda yaygın hale getirmeyi hedefliyor.

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