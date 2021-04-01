Kayınvalidesini bıçakla yaralayan geline 1 yıl hapis istemi



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de çocuğuna bağırdığı için tartıştığı kayınvalidesi B.Y.'yi (60) ekmek bıçağı ile yaraladığı iddiasıyla D.Y. (30) hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de geçen yıl 4 Ocak'ta meydana gelen olayda, D.Y. çocuğuna bağırdığı gerekçesiyle kayınvalidesi B.Y ile tartıştı. Tartışma sırasında D.Y., kayınvalidesini ekmek bıçağı ile elinden yaraladı. Şikayet üzerine D.Y. hakkında soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile D.Y. hakkında, 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

B.Y. iddianamedeki ifadesinde, "Ekmek bıçağını eline alıp, 'ben bunu boşa almadım' diyerek elimi kesti. Oğlumu ve torunlarımı göstermiyor. Saçımı yolarak, bıçakladı. Şikayetçiyim" dedi.

D.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Çocuğuma bağırdı. Aramızda tartışma çıktı. Darp etmedim, bıçaklamadım. Çocuğuma kızdığı için sadece uyardım ve kızdım" ifadesini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-01 16:45:59



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