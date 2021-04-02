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Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu: "Vatandaşlarımız Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilir"

İHA

Kayseri Tabip Odası Covid-19 Aşı Kurulu: "Vatandaşlarımız Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilir"

Kayseri Tabip Odası Covid19 Aşı Kurulu tarafından servis edilen bildiride, vatandaşların Sinovac ve Pfizer/Biontech aşılarını güvenle yaptırabilecekleri belirtildi.
Kayseri Tabip Odası Covid19 Aşı Kurulu'nun bildirisişu şekilde:
"Ülkemizde Sinovac (Coronavac) aşısına ilave olarak Pfizer/Biontech (Comirnaty) aşısının da uygulamaya girmesi ve aşı hakkı tanınan vatandaşlarımıza iki tercih sunulmaya başlanması nedeniyle vatandaşlarımızın zihninde bu iki aşısından hangisini tercih etmeleri gerektiği konusunda soru işaretleri uyanmıştır. Buna ilişkin olarak; Sinovac (Coronavac) aşısı, ülkemizde Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonuna iki doz olmak üzere 15 milyondan fazla kişiye uygulanmıştır. Şimdiye kadar güvenlik ve etkililik yönünden bu aşıya ilişkin şüphe uyandıracak bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Pfizer/Biontech (Comirnaty) aşısı aylardır birçok ülkede milyonlarca insana uygulanmakta olup bu aşının da güvenli ve etkili olduğu görülmüştür. Covid19 nedeniyle olan ağır hastalık ve ölümden her iki aşının da yüzde 100’e yakın bir oranda koruduğu bilinmektedir. Her aşının nadir de olsa alerji ve yan etki yapma potansiyeli vardır ve hangi tür aşının kimlerde bu olumsuzluklara yol açabileceği öngörülemez. Bu nedenlerle, vatandaşlarımızın her iki aşıyı da güvenle yaptırabileceklerini, tercih için kararsız kalarak zaman kaybetmek yerine bir an önce randevu alarak aşılarını yaptırmalarını ve aşı yaptırmadan önce aşı merkezindeki ilgili doktor ve sağlık çalışanlarını sağlık durumlarına ilişkin olarak bilgilendirmelerini öneririz. Sağlık çalışanları, 60 yaş üstü vatandaşlar, morbid obez olanlar, kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olanlar ve bağışıklık sitemini baskılayan tedavi alanlara ilave olarak, 60 yaş üstü olan bireylerin eşlerine de aşı hakkı tanınmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın elinde olan veriler ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek; aşılama başladıktan sonra, 2 doz aşılanmış olan sağlık çalışanlarının birinci derece aile bireylerinde hasta olma oranı toplumun diğer kesimlerine göre halen yüksekse sağlıkçıların eş, anne, baba ve kardeşlerine de aşılamada öncelik verilmesini öneririz. Salgının yatışması için gerekli olan toplumun büyük bir kesiminin aşılanmasının önündeki en önemli engellerden biri aşı karşıtlığıdır ve bununla etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. Halk sağlığına tehdit oluşturan aşı karşıtı söylem ve propagandalara karşı en önemli mücadele aracı ise aşı ve salgına ilişkin bilimsel verilerin doğru ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Sağlık Bakanlığımızı aşıya ilişkin aşı olanların sayısının ötesinde daha ayrıntılı verileri paylaşmaya davet ediyoruz. Ayrıca insanları korkutarak aşı olmalarını engelleyen kişilere, aşı hakkı geldiği halde olmadığı için hasta olan, hastaneye yatan, çevresine hastalığı yayan ve hayatını kaybeden insanların vicdani sorumluluğunu hatırlatırız. Salgının hızının çok arttığı, günlük yeni vaka sayısının 40.000’in üzerine çıktığı ve her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz bugünlerde, salgının bir an önce yatışması ve daha fazla insanımızı kaybetmememiz için, aşılama oranlarının hızla artırılmasına yönelik olarak devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi gerektiğini hatırlatırız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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