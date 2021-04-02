Tomarza'da Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi

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Tomarza Rahime Akıncıoğlu İlkOrtaokulu bünyesinde yerel imkanlar ve hayırseverlerin destekleri ile oluşturulan okul kütüphanesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Tomarza Rahime Akıncıoğlu İlkOrtaokulunda gerçekleşen törene, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recai Eğrici, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, Tomarza İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ferhat Yılmaz, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve veliler katıldı. Törende konuşan Tomarza Rahime Akıncıoğlu İlkOrtaokulu Müdürü Ömer Göksel Yılmaz, böyle anlamlı bir haftada kütüphane açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçen bütün hayırseverlere ve mesai arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

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