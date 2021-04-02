Büyükşehirden UNESCO Üretken Şehirler Ağı için bir adım daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Kayseri’yi gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Üretken Şehirler Ağı’na (Creative Cities Network) dâhil edebilmek için çalışmalar sürerken, kentteki paydaşlarla önemli bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri mutfağının UNESCO tarafından tescil edilmesi ile yörenin dünya çapında tanıtımı için inanılmaz fırsatlar sunacağını ifade etti.

Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, UNESCO Komisyonu Danışmanı Namık Kemal Döleneken, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gülcan Özdemir, Fotoğraf Sanatçısı Nuri Çorbacıoğlu, kamu kurumları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, oda ve üniversite temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, yaptığı konuşmada, "Kayserimizin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlerimizi ülkemizde ve tüm dünyada tanıtmak için her fırsatı değerlendirmekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde UNESCO Üretken Şehirler Ağı’na (Creative Cities Network) katılma çalışmasını gastronomi alanında başlatmış bulunmaktayız” dedi.



“Dünya çapında tanıtım için inanılmaz fırsatlar sunacak”

Türkiye Cumhuriyeti’nin UNESCO’nun 20 kurucu üyesi arasında yer aldığını ve UNESCO’ya en çok katkı sağlayan 13 ülke arasında olduğunu belirten Öztürk, “UNESCO bizim için önemlidir. Biz şehrimizi daha ileri seviyelerde temsil etmek üzere UNESCO’yu tercih ettik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatmış olduğumuz çalışmaların UNESCO tarafından tescil edilmesi, yöremizin dünya çapında tanıtımı için inanılmaz fırsatlar sunacaktır. Kayserimizin değerlerinden aldığımız güç ile burada bulunan katılımcılarımızın katkılarıyla dünya gastronomi kentleri arasında yerimizi alacağımıza inanıyoruz. Yolumuz açık olsun” diyerek bu kapsamda belediye bünyesinde yapılan çalışmaları ana başlıkları ile anlattı.



Gastronomi alanında festivaller düzenlenecek

Öztürk, dosya içeriğinde çok önemli projeler yer aldığını vurgulayarak, geniş kapsamlı Kayseri Gastronomi Festivali, tarihi Kayseri Mahallesi’nde Tarihten Kültüre Lezzet Sokağı ve en tatlı festival adı altında Uluslararası Kahve Tatlı Festivali ya da Fuarı organizasyonları düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.



Paydaşlara geniş kapsamlı sunum

Gerçekleşen toplantıda daha sonra UNESCO Komisyonu Komitesi Danışmanı Namık Kemal Döleneken, Üretken Şehirler Ağı, Kayseri’nin Üretken Şehirler Ağı’na Katılımı, Ağa Katılımın Şehir Üzerindeki Etkileri, Gastronomi Turizmi açısından Kayseri’nin Varlık Değerlendirmesi, Ağa Katılım Sonrası İçin Proje Önerileri gibi başlıklar altında paydaşlara yönelik geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Döleneken, UNESCO Üretken Şehirler Ağı için başvuru dosyasının genel taslağının hazır olduğunu, paydaşların da desteğiyle eylem planının harekete geçirilmesi aşamasına gelindiğini söylerken, toplantı soru, cevap şeklinde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.