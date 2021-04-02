Nazmi Eren Rehabilitasyon Merkezi'nden Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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2 Nisan Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Nazmi Eren Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, AK Parti Develi Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Doğan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizmin toplumsal destekle etkilerinin azaltılacağı temennisiyle ellerini boyaya batırdıktan sonra beyaz bez üzerine baskı yapıp mavi balon uçuran protokol üyeleri böylesi anlamlı bir günde güzel bir etkinlik düzenledikleri için okul yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

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