Arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 7 yıl 9 ay hapis 

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Harun A. (20) arkadaşı Mehmet A.'yı (23) bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargıladığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 18 Ekim'de Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A, ağabeyi U.A. ile birlikte yaşadığı eve kız arkadaşını getiren arkadaşı Harun A.'ya tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Harun A, bıçakla Mehmet A'yı yaraladı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Harun A, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, Mehmet A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın karar duruşmasına sanık Harun A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, mağdur Mehmet A. duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık Harun A'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-02 16:44:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.