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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti

DHA

Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti


KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Emrah Balkaş'ı (29) tabancayla öldürdükten sonra cesedini toprağa gömen Eyüp Y., polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, 4 gün önce Develi ilçesi Abdulbaki Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Balkaş'tan haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş'ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Bu sırada Balkaş'ın, öldürülüp Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. Bölgede yapılan kazı çalışmasında Balkaş'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Balkaş'ın cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ
Yapılan araştırmada, Belkaş'ın uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Eyüp Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Eyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Eyüp Y'nin Yukarı Fenese Mahallesindeki bağevinde kaldığı belirlendi. Ekipler Eyüp Y'yi yakalamak üzere harekete geçti. Polisleri gören Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayla intihar etti. Eyüp Y'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  
Görüntü Dökümü:
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-İntihar eden Eyüp Y'nin bulunduğu bağevi uzaktan görüntü
-Genel detay
Süre:403 MB
Haber:Olcay DÜZGÜN Kamera:KAYSERİ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-04-02 17:03:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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