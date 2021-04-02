Kayserispor’da Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu Sakatlığı sona eren Lung kadroya alındı

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Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kampa girerek maç saatini beklemeye başlayan sarıkırmızılı ekipte, Denis Alibec, Gustavo Campanharo, Anton Maglica, Ömer Uzun Besard Sabovic ve Miguel Lopes, İsmail Çipe kadroya dahil edilmedi.

Kayserispor’un Göztepe maçı için 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Silviu Lung, Doğan Alemdar, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Zoran Kvrzic, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Aziz Behich, Karlo Muhar, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, Emre Demir, Aaron Lennon, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Kevin Luckassen ve Muğdat Çelik."

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