Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti (2)

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Eyüp Yıldız tarafından tabancayla vurulduktan sonra toprağa gömülen Emrah Balkaş (29) cinayetine 7 kişinin daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alındı. Suçsuz olduklarını iddia eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-04-02 22:57:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.