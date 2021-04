Süper Lig: Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kvrzic’in ortasında topla buluşan Henrique’nin şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topu kaleci İrfan Can kafayla uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Henrique’nin aşırtma vuruşunda İrfan Can son anda topa dokunarak golü önledi.

14. dakikada Lennon’un pasıyla topla buluşan Henrique’nin şutunda top az farkla auta gitti.

26. dakikada Lennon’un sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

42. dakikada Soner’in sol kanattan ortasına arka direkte Diabte topa dokunamadı.

45. dakikada Kvrzic’in sağ kanattan ortasında müsait pozisyondaki Henrique ön direkte topa dokundu ancak kaleci İrfan Can ayaklarıyla topu kornere çelmeyi başardı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Ok xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Aziz xx, Lennon xx, Attamah x, Avramovski x, Henrique xx, Muğdat x, İlhan xxx

Yedekler: Lung, Paz, Emre Demir, Nurettin, Ramazan, Sapunaru, Melih, Yasir, Luckassen, Muhar

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can x, Gassama xx, Alparslan x, Atınç x, Berkan xx, Halil xx, Diabate xx, Esiti x, Soner x, Ndiaye xx, Jahovic x

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Kubilay, Tripic, İdeye, Zulj, Burekovic, Murat, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: İlhan (dk. 26) (Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.