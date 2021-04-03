Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

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Kayserispor 3 maçtır Süper Lig'de kazanamıyor.

Kayserispor ligde son oynadığı 3 maçtan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ve Karagümrük maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, renktaşı Göztepe ile sahasında oynadığı maçta berabere kaldı.

3 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar son oynadığı Göztepe maçında aldığı beraberlikle puanını 32 yaptı. Kayserispor ligin 33.haftasında Salı günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Sarı Kırmızılıların oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

KayserisporGalatasaray 03

KaragümrükKayserispor 30

KayserisporGöztepe 11

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