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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

İHA

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 3 maçtır Süper Lig'de kazanamıyor.
Kayserispor ligde son oynadığı 3 maçtan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ve Karagümrük maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, renktaşı Göztepe ile sahasında oynadığı maçta berabere kaldı.
3 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar son oynadığı Göztepe maçında aldığı beraberlikle puanını 32 yaptı. Kayserispor ligin 33.haftasında Salı günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Sarı Kırmızılıların oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
KayserisporGalatasaray 03
KaragümrükKayserispor 30
KayserisporGöztepe 11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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