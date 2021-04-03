OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle tamamladı

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasman oynadığı maçta Adam Voleybol’u 30 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 22.haftasında deplasmanda Gaziantep ekibi Adam Voleybol’a konuk oldu. Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 2025, ikinci seti 1525 ve üçüncü seti 2225 kazanan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sahadan 30’lık galibiyetle ayrıldı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji aldığı bu galibiyetle 20202021 sezonunu galibiyetle tamamladı.

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