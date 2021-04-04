Talas'a 100 bin ağaç daha

Talas Belediyesi, başta Ali Dağı ve çevresi olmak üzere ilçeye toplam 100 bin ağaç daha dikecek. Göreve geldiği günden bu yana ağaçlandırma çalışmalarıyla dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılı içerisinde yapraklı ve iğneli olmak üzere toplam 100 bin ağaç dikeceklerini söyledi.

Ali Dağı 360 girişinde oluşturulan geçici fidanlığa indirilen yeni fidanları inceleyen Başkan Yalçın, daha yeşil bir Talas için çok ciddi gayret sarfettiklerine dikkat çekti. Bu yıl 100 bin ağaç dikeceklerini ifade eden Başkan Yalçın, şu ana kadar 40 bin ağaç fidanının bölgeye getirilerek dikime hazırlandığını söyledi.

“ALİ DAĞIMIZ ORMANA DÖNÜŞECEK”

Dikim için hazırlanan ağaçlar hakkında da bilgi veren Başkan Yalçın, birçok türde ağaç ile Ali Dağı’nı ve Talas’ı daha yeşil hale getireceklerini belirtti. Yalnızca 30 çeşit ağaç grubunun Ali Dağı’na dikiminin gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Ali Dağı’nı adeta ormana dönüştüreceğiz” dedi.

Yeniden Yeşil Talas için park bahçe, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Yalçın “Göreve geldiğimiz 2019 yılından beri Talasımızı daha yeşil hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 70 bin ağacı toprakla buluşturduk. Bu yıl da nasip olursa en az 100 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz ve bunun ilk adımını 40 bin ağaç fidanımızı hazırlayarak atmış olduk. İnşallah Karaçam, Sedir, Ahlat, Meşe, İğde, Çitlembik ve bölgeye özgü endemik türler olmak üzere yaklaşık 30 çeşit bitki grubunu toprakla buluşturacağız.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, pandemi tedbirleri elverdiği takdirde ağaç dikimlerini çeşitli sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlarla birlikte şenlik havasında gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

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