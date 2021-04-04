MSÜ sınavı Kayseri’de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı

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Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) 2021 yılı Askeri Öğrenci Aday belirleme sınavı, Kayseri’de de koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) 2021 yılı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde belirlenen 95 sınav merkezinde başladı. Okullarda sınav öncesi koronavirüs tedbirleri alınırken, sınava gelen öğrenciler giriş kapısında bulunan noktada dezenfekte olduktan sonra maskeleri dağıtılarak sınav salonlarına alındı.

Öğrenciler sınava girerken, velilerin de kapıdaki heyecanlı bekleyişi dikkatlerden kaçmadı.

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