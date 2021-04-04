Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Süper Lig´in 33´üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Ligin 33´üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Ligin 32´nci haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Göztepe maçına ilk 11 çıkan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-04-04 17:21:18
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