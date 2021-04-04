Bina boşluğundaki yangın ekipleri harekete geçirdi

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Kayseri'de, bina boşluğunda çıkan küçük çaplı yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Çamlı Sokak'ta bir binanın boşluğunda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülen yangında ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer olayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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