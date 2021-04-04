Bina boşluğundaki yangın ekipleri harekete geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bina boşluğundaki yangın ekipleri harekete geçirdi

İHA

Bina boşluğundaki yangın ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'de, bina boşluğunda çıkan küçük çaplı yangın ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Çamlı Sokak'ta bir binanın boşluğunda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülen yangında ufak çapta maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer olayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserili küçük Ayşe’nin İstiklal Marşı sevgisi için seferber oldular
YEREL HABERLER Kayserili küçük Ayşe’nin İstiklal Marşı sevgisi için ...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde sokak hayvanlarına mama dağıttı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: “Hayvan satın almak yerine mevcuttaki hayvanlar sahiplenilmeli”
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Dünya Sokak Hayvanları ...
Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti
YEREL HABERLER Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'a yatırım yapan kazanır"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'a yatırım yapan ...
Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında
Sporu tabana yaymak için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Sporu tabana yaymak için çalışıyorlar
KASKİ laboratuvarlarına tam not
YEREL HABERLER KASKİ laboratuvarlarına tam not
“Ramazan’da uygulanacak iftar kısıtlaması lokantacıların işlerinde yüzde 100 düşüşe sebep olacak” Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Ramazan kısıtlamasının ardından birçok esnaf işletmesini kapatacak”
YEREL HABERLER “Ramazan’da uygulanacak iftar kısıtlaması ...
Camiler Melikgazi Belediyesi'ne emanet
YEREL HABERLER Camiler Melikgazi Belediyesi'ne emanet
MSÜ sınavı Kayseri’de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı
YEREL HABERLER MSÜ sınavı Kayseri’de koronavirüs tedbirleri ...
Talas'a 100 bin ağaç daha
YEREL HABERLER Talas'a 100 bin ağaç daha
Başkan Palancıoğlu, sürücü kursları ile toplandı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, sürücü kursları ile toplandı
Büyükşehir'den 'Bizim Yunus' adlı kompozisyon yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 'Bizim Yunus' adlı kompozisyon ...
Buzağı ishali teşhisinde kullanılacak ‘Erken Tanı Kiti’nin seri üretimi başlıyor ERÜ Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Sözdutmaz: “Yatırım destekleri ile 10 yıllık geliştirme sürecini 3 yıla düşürdük” “Veteriner hekimlikte kullanılan tüm kitleri yerli ve milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Buzağı ishali teşhisinde kullanılacak ‘Erken Tanı ...
Melisa Güneş Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Melisa Güneş Avrupa üçüncüsü oldu
OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle tamamladı
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle tamamladı
Hamza Hamzaoğlu ilk maçına çıktı
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu ilk maçına çıktı
Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi
YEREL HABERLER Silviu Lung 21 maç sonra kadroya girdi
İlhan Parlak 5. golünü attı
YEREL HABERLER İlhan Parlak 5. golünü attı
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Bu ligde kalacağız
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Bu ligde ...
AK Partili Özhaseki: “Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır”
YEREL HABERLER AK Partili Özhaseki: “Teröre destek veren kim varsa, ...