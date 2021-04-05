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Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı 20202021 sezonunda 2.Lige düştü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor küme düştü.

Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta İzmir ekibi Saint Joseph takımına 30 mağlup olarak küme düştü. Melikgazi Belediyespor 1.Lig'de bu sezon oynadığı 22 maçta 5 galibiyet ve 17 mağlubiyet alırken 16 puan topladı ve ligi 11.sırada tamamladı.

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