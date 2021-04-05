U19 Futbol Ligi 3.Hafta Göztepe-Kayserispor: 4-0

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Hes Kablo Kayserispor, U19 Futbol Ligi 3.hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 40 mağlup oldu.

Stat: Balçova Belediyespor Kompleksi

Hakemler: Ali Osman Güçcük xx, Cem Kuşcu xx, Sercan Özçevik xx

Göztepe U19: Bartu Dinç xxx, Erkam Kömür xxx, Murat Altay xxx, Muharrem Uçar xxx, Alper Aşkın xxx (Dk.60 Taha Yasin Avcı x), Ege Parmaksız xxx, Mert Ali Ozbaykız xxx (Dk.68 Fırat Arslan x), Efe Binici xx (Dk.55 Metin Yıldırım x), Enes Vardar xxx, Yılmaz Basravi xxx (Dk.68 Mehmet Gündüz x), Altay Özkan xxx (Dk.60 Cemil Devrim x)

Kayserispor U19: Onur Can Özdemir x, Ahmet Zekeriya Kartal x, Muhammed Eren Arıkan x (Dk.46 Barış Emirhan Doğan x), Alperen Elmas x (Dk.65 Seyitcem Gökberk Karagöz x), Göktuğ Yayla x, Kenan Benjamin Dağsoy x (Dk.46 Miraç Akdeniz x), Yiğit Yavuz Deniz x (Dk.46 Emin Can Uysal x), Okan Acar x, Yunus Emre Kılınç x, Ethem Balcı x, Hayrullah Erkip x

Goller: Dk.36 Yılmaz Basravi, Dk.45+2 ve 48 Altay Özkan, Dk.53 Alperen Elmas (kendi kalesine) (Göztepe U19)

Sarı Kartlar: Enes Vardar, Mehmet Gündüz, Muharrem Uçar (Göztepe U19) Ahmet Zekeriya Kartal, Hayrullah Erkip (Kayserispor U19)

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