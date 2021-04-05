Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kg ile Büyükler Avrupa ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Muammer Şahin'i ve antrenörü Gökhan Taşcı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.