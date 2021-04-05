Başkan Çelik: "Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz"

HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, darbe, ihtilal ve bütün antidemokratik müdahalelerin demokrasilerde yeri olmadığını belirterek, “HAKİŞ Konfederasyonu olarak, 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Eski Türkiye, darbe ve vesayet özlemiyle yayınlanan, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriyi kınıyoruz” dedi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu; "“HAKİŞ Konfederasyonu olarak 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Eski Türkiye alışkanlığıyla, darbe ve vesayet özlemiyle bu tür yollara tevessül edenleri, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu olarak kurulduğumuz günden bu yana, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine, 27 Nisan ‘ebildirgesine’, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Gecenin sonunda demokrasi galip gelmiş, halkımız demokrasiye olan inancını bir kere daha en açık haliyle ortaya koymuştur. Bundan sonra da darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa olsun bütün antidemokratik müdahale hayali kuranlara 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu hatırlatırız. Biz HAKİŞ olarak, 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. Darbe heveslilerine de unutmamalarını tavsiye ederiz. HAKİŞ Konfederasyonu olarak, bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz.”

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