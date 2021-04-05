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'Mevsim geçişlerinde yoğun egzersizlerden kaçınılmalı'

DHA

'Mevsim geçişlerinde yoğun egzersizlerden kaçınılmalı'


Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ,(DHA)FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan, "Kas romatizması özellikle mevsim geçişlerinde daha çok görülmekte. Kış döneminden ilkbahara geçtiğimizde bir an önce 'vücudumuz rahatlasın' diye yoğun şekilde egzersiz yapıyoruz. Bu yoğun egzersizlerden kaçınmamız, tempolu egzersizler yapmamız lazım" dedi.  
Tekden Kayseri Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan, kas romatizması hastalığıyla ilgili bilgi vererek, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Dr. Doğan, kas romatizmasının yumuşak doku romatizması olarak bilindiğini belirterek, "Kas romatizması özellikle mevsim geçişi olan ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde daha çok görülmekte. Bunun nedeni de hormonal değişiklikler, havanın kapalı ve basınç etkisi olması bunları artırmakta. Kış döneminde özellikle hareketsiz kalmak ve uzun süre belirli pozisyonlarda kalmak bunu tetikliyor. Daha sonra da bahar dönemine geçildiğinde bahar yorgunluğuyla beraber görüldüğü için bu hastalığı artırıyor. Nedenleri ve belirtilerine gelecek olursak, kas romatizmasında yaygın vücut ağrısı ve sabah yorgunluğu olur. Ayrıca tutukluk ve vücutta şişlik hissi olur. Tüm bu belirtilerin beraberinde uyku bozukluğu oluşur ve buna bağlı olarak da gün boyunca yorgunluk olur" dedi.
'YOĞUN EGZERSİZLERDEN KAÇINMAMIZ GEREKİYOR'
Dr. Doğan, mevsim geçiş döneminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin, "Mevsim geçiş dönemlerinde şöyle bir yanlış yapıyoruz; özellikle kış döneminden ilkbahara geçtiğimizde bir an önce 'vücudumuz rahatlasın' diye yoğun bir şekilde egzersiz yapıyoruz. Bu yoğun egzersizlerden kaçınmamız gerekiyor. Mevsim geçişlerinde tempolu egzersizler yapmamız lazım. Sonrasında günlük yaşam aktivitelerimizdeki hızı azaltmamız gerekir. Bununla beraber uyku düzenini sağlamak için günlük aktivitelerimizi bozmamamız gerekir. Çay ve kahve gibi uyku kaçıracak gıdalardan kaçınmamız veya az tüketmemiz gerekir. Ağrılı bölgelerinde bir an önce tedavisini yaptırmamız gerekiyor. Çünkü bu bölgelerin tedavisini yaptırmadığımız zaman kas spazmı ve vücut ağrısı daha da artmakta, kronik bir döngüye girmektedir. Sonrasında da çözmek ve tedavi etmek zorlaşmaktadır" diye konuştu.
'SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ'
Dr. Doğan, mevsim değişikliklerinde beslenmenin önemli olduğuna vurgu yaparak, "İnsan vücudunun yüze 70'i su ve azalan bu su oranı kas romatizmasını tetiklemekte. Özellikle su tüketimine dikkat edilmeli. Günlük 2 litre su tüketmemiz lazım. Özellikle antioksidan ilaçlar kullanılabilir. B, C ve D vitamini düşükse vitamin takviyesi alabiliriz. Omega açısından zengin balık gibi yiyecekler tüketebiliriz. Bu hastalığın teşhisini koymak için yaygın bir vücut ağrısı varsa, sabah yorgun kalıyorsak ve tutukluk varsa bir polikliniğe gitmelerini öneriyoruz. Bu ağrının nedenini bulduktan sonra tedavinin gidişatı daha kolay olacaktır. Erken dönemde teşhis ve tedaviyle bu hastalıkta daha hızlı bir yol alabiliriz" ifadesini kullandı. DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Yusuf Mehmet BAŞKAL
2021-04-05 10:57:34

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