İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, gördükleri eğitimle işverenleri şaşırtıyor Etwinning projesi ile 10 ilde özel eğitim alan öğrenciler pastırmalı pizza yapmayı öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, gördükleri eğitimle işverenleri şaşırtıyor Etwinning projesi ile 10 ilde özel eğitim alan öğrenciler pastırmalı pizza yapmayı öğrendi

İHA

İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, gördükleri eğitimle işverenleri şaşırtıyor Etwinning projesi ile 10 ilde özel eğitim alan öğrenciler pastırmalı pizza yapmayı öğrendi

Kayseri’de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim gördüğü İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu’nda verilen eğitimler sonrasında staj yapan veya iş hayatına atılan öğrenciler, becerileriyle işverenleri şaşırtırken, başarılarıyla ailelerini sevindiriyor.
Okulun, 2013 yılından beri hizmet verdiğini ve hafif düzeyde engelli öğrencilerin kabul edildiğini söyleyen İstiklal Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Osman Morsümbül, “Buraya kabul edilen öğrenciler Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yönlendirilen öğrencilerdir. Her sınıfa 10 öğrenci alabiliyoruz” dedi.
Okulda şu anda 132 öğrencinin 7 atölyede eğitim ve öğretim gördüğünü anlatan Morsümbül, “El sanatları, yiyecek ve içecek, mobilya, güzellik ve saç bakımı ile seyahat ve konaklama alanlarında öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrenciler 9. sınıfta tüm atölyelere katılıyor, 10. sınıfta ise branşlaşıyorlar. 12. sınıfa geldiklerinde ise staj yapıyorlar” diye konuştu.
Yıl boyunca yaklaşık 80’e yakın etkinlik yaptıklarının altını çizen İstiklal Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Morsümbül, “Şu anda 4 tane etwinning projesi ve 2 tane Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi yürütüyoruz. Okulumuz Türkiye'de özel eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir okul. Başarımız genç ve dinamik bir ekibe sahip olmamızdan kaynaklanıyor” ifadesinde bulundu.
Okuldaki etkinliklerin ve verilen eğitimlerin toplumda oluşan yanlış algıyı yıkmayı amaçladığına dikkat çeken Morsümbül, vatandaşlarda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler konusunda yanlış bir algı olduğunu söyledi. Morsümbül, öğrencilere imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini eğitim ve staj dönemlerinde gördüklerini ifade ederek, “Stajlarda işverenler önce öğrencilerimizi almak istemiyorlar. Ama öğrencilerin çalışma şekilleri ve becerilerini görünce telefon açarak ikinci öğrenci göndermemizi istiyorlar” dedi.
Özel Eller Yöresel Lezzetler Etwinning projesinde yiyecek bölümü öğretmeni olan Hüseyin Bozlak, 10 ildeki özel eğitim okulunun katıldığı online derste, pastırmalı pizza yapımını uygulamalı olarak anlattı. Öğretmen Hüseyin Bozlak, “Etwinning projesi olan özel eller farklı lezzetler projesinde 10 farklı ilde yapılan bir proje. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla kendilerini daha iyi hissediyorlar. Online olarak diğer şehirdeki öğrencilerle sosyalleşiyorlar. Biz de bu sosyalleşmeyi gözlemliyoruz” diye konuştu.
Pastırmalı pizza yapımına katılan öğrencilerden Fatma Kişi, çiğköfte yapımında Hüseyin Bozlak’ın kendisini seçtiğini ve derslere katılmaya başladığını belirterek, “Burada günlerimiz eğlenceli ve yemek yapmayı öğrenerek geçiyor. Pandemi dönemi öncesinde Öğretmen Evi’nde staj yaptım ve çok sevdim. Burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştiriyorum ve başarılı olmaya çalışıyorum. Atölyede temizlik ve yemek yaparak zamanımızı geçiriyoruz. Bize bu imkanı verenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'deki kadın cinayeti 15 yerinden bıçaklanıp öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kadının kimliği tespit edilemedi
YEREL HABERLER Kayseri'deki kadın cinayeti 15 yerinden bıçaklanıp ...
KTO ‘Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi’ 2. oturumu yapıldı Erkin Şahinöz: “Bitcoin’in piyasa değeri Türkiye ekonomisinin 1.5 katı”
YEREL HABERLER KTO ‘Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi’ 2. ...
(Özel) Karı koca ’el ele’ verip hayat kurtarıyor Kayseri’de aynı 112 istasyonunda çalışan eşler, beraber hayat kurtarmanın sevincini yaşıyor
YEREL HABERLER (Özel) Karı koca ’el ele’ verip hayat ...
'Mevsim geçişlerinde yoğun egzersizlerden kaçınılmalı'
YEREL HABERLER 'Mevsim geçişlerinde yoğun egzersizlerden ...
AFAD Kayseri 3 ayda 46 bin kişiye afet eğitimi verdi Koronavirüs kuralları çerçevesinde verilen eğitimlerde vatandaşlar afetlere karşı bilinçlendirildi
YEREL HABERLER AFAD Kayseri 3 ayda 46 bin kişiye afet eğitimi ...
Başkan Çelik: "Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çelik: "Bütün antidemokratik müdahaleleri ...
Başkan Çopuroğlu: "Avukatlık kamunun vicdanıdır"
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: "Avukatlık kamunun vicdanıdır"
Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda
Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu
U19 Futbol Ligi 3.Hafta Göztepe-Kayserispor: 4-0
YEREL HABERLER U19 Futbol Ligi 3.Hafta Göztepe-Kayserispor: 4-0
Melikgazi Belediyespor küme düştü
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor küme düştü
Alibec ve Maglica Trabzon’da yok
YEREL HABERLER Alibec ve Maglica Trabzon’da yok
'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, evinde yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, ...
Bina boşluğundaki yangın ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Bina boşluğundaki yangın ekipleri harekete geçirdi
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserili küçük Ayşe’nin İstiklal Marşı sevgisi için seferber oldular
YEREL HABERLER Kayserili küçük Ayşe’nin İstiklal Marşı sevgisi için ...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde sokak hayvanlarına mama dağıttı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: “Hayvan satın almak yerine mevcuttaki hayvanlar sahiplenilmeli”
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Dünya Sokak Hayvanları ...
Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti
YEREL HABERLER Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'a yatırım yapan kazanır"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'a yatırım yapan ...
Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda görev başında
Sporu tabana yaymak için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Sporu tabana yaymak için çalışıyorlar
KASKİ laboratuvarlarına tam not
YEREL HABERLER KASKİ laboratuvarlarına tam not
“Ramazan’da uygulanacak iftar kısıtlaması lokantacıların işlerinde yüzde 100 düşüşe sebep olacak” Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Ramazan kısıtlamasının ardından birçok esnaf işletmesini kapatacak”
YEREL HABERLER “Ramazan’da uygulanacak iftar kısıtlaması ...