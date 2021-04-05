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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili sporcular Konya’dan derecelerle döndü

İHA

Kayserili sporcular Konya’dan derecelerle döndü

Hafta sonu Konya’da yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Projesi Çeyrek Final yarışlarında Kayserili sporcular takım halinde 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
Kayseri’den yarışlara Küçük Kızlar kategorisinde katılan sporcular takım halinde ikinci, küçük erkekler kategorisinde yarışan sporcular takım halinde ikinci oldu. Genç Kızlar kategorisinde ferdi olarak yarışan sporcularımız Dilan Çukurçam birinci, Feride Gül Şen ikinci, Firdevs Polat üçüncü, Merve Karakaya dördüncü oldu ve bu sonuçlarla takım halinde şampiyon oldular.
Sporcularımız elde ettikleri bu başarılar ile 14 Nisan 2021 tarihinde Aydın Didem’de yapılacak olan Yarı Final Yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılarıyla göz dolduran sporcuları, antrenörleri Hülya Bayram, Muzaffer Bayram, Handan Koçyiğit, Serdar Sırma Erdoğan, Nihat Soyaslan’ı ve Bölge Koordinatörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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