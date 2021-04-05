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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Sahabiye’de ikinci etabın yıkımını başlattı

İHA

Başkan Büyükkılıç Sahabiye’de ikinci etabın yıkımını başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin en prestijli ve vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. uygulama etabında 42 bin metrekarelik alanda 86 adet binanın yıkımını başlattı.
Sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci uygulama etabında Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi ile Yıldırım Caddesi arasını kapsayan alanda yıkım çalışmaları başladı.
Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Şu anda Sahabiye Mahallemizdeyiz. Hatırlanacağı üzere seçim sürecinde en çok sorulan sorulardan biriydi. Sahabiye Kentsel Dönüşümü devam edecek mi? Ya da Sahabiye Kentsel Dönüşümü kilitlendi, ne zaman başlayacak? İşte besmeleyi çektik. Seçimlerden hemen sonra ilgili firma ve müteahhitlerle görüştük. Kendisinin iyi niyetiyle, bizim gayretimizle çalışmalar başlattık” dedi.
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etabı ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Görüldüğü gibi burada 622 daire, 55 tane dükkân yapıldı ve teslim edildi. Cenabı Allah’a şükürler olsun. Ayrıca bu birinci etabın iki bölümünde, 500 daire olarak, 5 blok içerisinde şu anda inşaatlar harıl harıl devam ediyor. Onları da görüyoruz. Burada 1100 civarı daire ortaya çıkıyor. 55 tane bir, 30 civarında da bir dükkân çıkıyor. Toplam 1200 bağımsız bölüm ortaya çıkıyor” diye konuştu.
Büyükkılıç, sıranın ikinci etaba geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi 2. etaptayız, uzlaşmaları tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Hukuki bir, iki anlaşmazlık varsa eğer, hukuk çerçevesinde onların da gereği yapılır. Şu anda yıkım ihalesini yaptık. 1950’li, 60’lı, 70’li değişik yıllarda yapılmış olan depreme dayanıklı olmayan, bu eski olumsuzluklarla yapılan yapıları, temizliyoruz ve yeniden yapıyoruz. Şimdi de arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre toplam 86 binanın yıkımı söz konusu olacak. Elbette ki, şehrimizin merkezinde bu güzel semtimizde insanların onurlu bir şekilde yaşayacağı ve hak sahiplerinin haklarını sahip olacağı süreci başlatıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını, kazasız, belasız sona ermesini temenni ediyorum. Besmeleyi çekip başlatıyoruz.”
Başkan Büyükkılıç daha sonra çevre esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti.
Uzlaşma sağlanan 86 binanın yıkım çalışmaları güvenlik önlemleri altında yürütülüyor. İtfaiye aracından yıkım sonuçlanıncaya kadar su sıkılacak ve yıkım anındaki tozun çevreye yayılması önlenecek. Deprem yönetmeliğine uygunluğu olmayan 1951, 1955 ve 1979 yapımı olan ve çürük raporları yer alan binalar belirlenen takvim içerisinde yıkılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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