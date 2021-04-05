Kaptan Sapunaru’nun doğum günü kutlandı

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen takım kaptanı Cristian Sapunaru’nun bugün yapılan antrenman sonrası doğum günü kutlandı.
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan sarıkırmızılı takım hazırlıklarına tamamladı. Hes Kablo Kayserispor'un 37 yaşına giren tecrübeli takım kaptanı Cristian Sapunaru için antrenman sonrası doğum günü kutlandı. 05 Nisan 1984 doğumlu olan tecrübeli ve başarılı oyuncu için doğum günü pastası hazırlandı. Doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Cristian Sapunaru, sonrasında pastayı kesti.
37 yaşına giren Sapunaru’ya ilk dilimi Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ikram etti. Sapunaru, daha sonra tebrikleri tek tek kabul etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.