'Çok yüksek riskli' Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Kayseri'de, cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın ardından kentin işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde denetimleri artırarak vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-04-05 15:15:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.