Kayseri Memur-Sen'den emekli amirallere suç duyurusu



Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kayseri Şubesi, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, Kayseri Adliyesi önünde toplanarak, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili suç duyusunda bulundu. Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladılar. Devletin kurumlarının, milletin hizmetinde olmasından dolayı duyulan rahatsızlık açık ilan edildi. Milletin inancından iradesinden medeniyet değerlerinden kopmuş millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. 'Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayımladıkları bildiri, içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ

2021-04-05 16:45:43



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